Ottavo giorno di guerra in Ucraina, dopo l’invasione delle truppe russe.

Ecco i principali aggiornamenti.

LE NOTIZIE IN DIRETTA:

Ore 17.47 – Oltre 6.600 i cittadini ucraini entrati in Italia

Sono 6.608 i cittadini ucraini entrati in Italia dall'inizio del conflitto fino alle ore 8 di oggi. Sono 3.286 donne, 804 uomini e 2.518 minori. Principali destinazioni Roma, Milano, Bologna e Napoli. Così un twitter del Viminale.

***

Ore 17.45 – Chi è seduto al tavolo dei negoziati

Il team di negoziatori di Ucraina e Russia, impegnati nel secondo round di colloqui nella foresta bielorussa, è di fatto lo stesso rispetto a quello che ha partecipato ai colloqui a Gomel. A guidare la delegazione ucraina, ancora una volta, è il ministro della Difesa Oleksii Reznikov, consigliere del presidente Volodymyr Zelensky. Il responsabile dei russi è rimasto Vladimir Medinsky, consigliere di Vladimir Putin.

Seduti a un tavolo, ci sono cinque russi e quattro ucraini. Sul lato ucraino, alla sinistra di Reznikov, ci sono l'avvocato David Arakhamia, leader del partito di Zelensky, e Mikhailo Podoliak, consigliere del presidente ucraino. A completare il quartetto c'è il vice ministro degli Esteri, Mykola Tochytskyi, già ambasciatore ucraino presso la Ue e poi in Gran Bretagna. Manca, rispetto a Gomel, il deputato Rustem Umerov.

Nella delegazione russa il capo della delegazione Medinsky è al centro. Alla sua destra ci sono Leonid Slutsky, presidente della commissione esteri della Duma, e Boris Gryzlov, ambasciatore russo in Bielorussia. Alla sinistra di Medinsky siedono Alexander Fomin, viceministro della Difesa, e Andrei Rudenko, viceministro degli Esteri.

***

Ore 17.35 – “Russi vicino alla centrale nucleare, tutto può accadere”

Le forze russe occupano l'area vicino a Zaporizhzhia, la maggiore centrale nucleare dell'Ucraina e dell'Europa, vicina alla località di Enerhodar. La "situazione è molto delicata" al momento e "tutto può accadere". Lo afferma il direttore generale dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Nucleare, Rafel Mariano Grossi, in un'intervista a Bloomberg Tv.

***

Ore 17.10 – Pesanti attacchi a Mariupol, ma è ancora sotto il controllo di Kiev

Mariupol è sotto pesanti attacchi russi ma è ancora controllata dall'Ucraina. Lo afferma un funzionario del Pentagono citato dai media americani, parlando anche di pesanti bombardamenti a Kiev e Kharkiv.

***

Ore 16.57 – Zelensky: “Voglio parlare con Putin, unico modo per fermare la guerra”

Volodymyr Zelensky vuole parlare direttamente con Vladimir Putin, giudicando un confronto con il presidente russo come "l'unico modo per fermare la guerra".

***

Ore 16.50 – Salvi i membri dell’equipaggio del cargo affondato

Tutti i sei membri dell'equipaggio del cargo Helt, affondato nel Mar Nero, sono stati messi in salvo. Lo annuncia il ministro dei Trasporti ucraino sul proprio profilo Telegram. L'imbarcazione estone, battente bandiera panamense, "è scomparsa dai radar alle 12:18 dopo essere stata colpita". I membri dell'equipaggio - che dovrebbero essere quattro ucraini, un russo e un bielorusso - sono stati salvati dal servizio di ricerca e salvataggio marittimo ucraino.

***

Ore 16.45 – Se l’Ucraina cade poi tocca ai Paesi Baltici

"Se l'Ucraina cade, la Russia si prenderà i Paesi Baltici e l'Europa orientale". Lo dice il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

***

Ore 16.38 – Parlamento ucraino chiede missione di pace dell’Onu

La Verkhovna Rada, il parlamento ucraino, ha chiesto il dislocamento di una missione di Peace-keeping sul territorio del Paese e ha lanciato un appello alle Nazioni Unite per una mediazione che fermi la guerra. Lo scrive su Twitter il vicepresidente del parlamento Oleksandr Korniyenko.

***

Ore 16.35 – Almeno 22 civili uccisi a Chernihiv

Sono almeno 22 i civili uccisi nell'attacco russo al nord della città di Chernihiv. Lo riferiscono i servizi di emergenza ucraini citato da SkyNews.

***

Ore 16.30 – Mosca: “Negoziamo per evitare un bagno di sangue”

La Russia vuole negoziare con l'Ucraina "per evitare un ulteriore bagno di sangue, come la nostra leadership ha già spiegato". Lo ha detto la portavoce del ministero degli Esteri Maria Zakharova in un briefing a Mosca, riporta la Tass.

"Ci aspettiamo che i negoziati portino al ripristino della pace del Donbass ed al ritorno di tutti i popoli dell'Ucraina ad una vita pacifica", ha aggiunto, riferendosi al secondo round di colloqui Mosca-Kiev che si sta svolgendo al confine tra Polonia e Bielorussia.

***

Ore 15.55 – Al via secondo round di colloqui

Ha preso il via il secondo round dei colloqui tra Russia e Ucraina. Lo annuncia, sul suo profilo Twitter, il consigliere del presidente ucraino, Mikhailo Podoliak. "Siamo iniziando a parlare con i rappresentanti russi - scrive pubblicato la foto dell'incontro -. All'ordine del giorno cessate il fuoco immediato, armistizio e corridoi umanitari per l'allontanamento di civili da villaggi e città distrutti o costantemente bombardati".

In un video pubblicato dai media ucraini, si vede la delegazione di Kiev - della quale fa parte anche il ministro della Difesa, Oleksiy Reznikov - entrare nella stanza per incontrare la controparte russa. Prima di cominciare i colloqui, che si tengono a Belovezhskaya Pushcha, nella regione bielorussa di Brest, le due delegazioni si sono strette la mano.

***

Ore 15.40 – Kiev: “Russi cacciati da Bucha”

I soldati ucraini hanno issato oggi la bandiera nazionale a Bucha, città a 30 km dal centro di Kiev e teatro di scontri e bombardamenti russi nei giorni scorsi. Lo rende noto il viceministro della Difesa ucraina, Hanna Malyar, citata dai media locali che sottolineano che "gli ucraini hanno cacciato il nemico" dalla città.

***

Ore 15.15 – Eliseo: “Putin vuole tutta l’Ucraina”

L'obiettivo di Putin è di "prendere il controllo di tutta l'Ucraina": lo riferisce l'Eliseo dopo la telefonata tra Macron e il leader russo.

***

Ore 15.10 – Mosca: “Mercenari stranieri saranno perseguiti”

I mercenari stranieri che operano in Ucraina saranno perseguiti e non otterranno lo status di prigionieri di guerra. Lo ha detto il ministero della Difesa russo citato dalla Tass.

Poco prima il ministero aveva fatto sapere che in Ucraina sono arrivati 200 mercenari croati.

***

Ore 14.45 – “Colpite due scuole a Chernihiv, nove morti”

Il governatore della regione ucraina di Chernihiv, a nord di Kiev, ha denunciato che un attacco aereo russo oggi ha colpito due scuole ed edifici privati. E almeno nove persone sono rimaste uccise, con 4 feriti. Il Kyiv Independent riferisce che c'erano solo scuole, asili nido e un ospedale nella zona.

***

Ore 14.35 – Cargo estone affonda vicino Odessa

Un cargo estone battente bandiera panamense è affondato vicino alle coste dell'Ucraina, nei pressi di Odessa, dopo un'esplosione. Lo riporta l'agenzia Bloomberg citando la Reuters.

***

Ore 14.30 – Russia prepara l’assalto a Odessa

Le forze russe si stanno dirigendo verso Odessa e si preparano allo sbarco. Secondo fonti dell'intelligence Usa, citate dalla tv spagnola Rtve, in Crimea ci sono già diverse navi in attesa dell'arrivo delle truppe di terra per lanciare l'attacco dal mare.

Le autorità di Odessa - secondo le stesse fonti - hanno chiesto ai cittadini di recarsi in un rifugio per il rischio imminente di un attacco.

Nel Mar Nero, al largo della città portuale, sono state avvistate quattro grandi navi da guerra russe e tre motoscafi armati di missili, ha precisato da un'altra parte lo stato maggiore dell'esercito ucraino citato dal giornale spagnolo Abc. Tali movimenti, secondo il dipartimento militare ucraino, indicano che la Russia lancerà presto un attacco con l'obiettivo di impadronirsi di Odessa.

***

Ore 14.25 – Cargo affonda nel Mar Nero

Un missile o una bomba hanno colpito una nave cargo battente bandiera del Bangladesh nel porto ucraino di Olvia sul Mar Nero, causando la morte di un membro dell'equipaggio. Lo ha detto la compagnia proprietaria della nave, precisando che è in corso l'evacuazione degli altri marinai.

"La nave è stata attaccata e uno dei meccanici è stato ucciso", ha affermato Pijush Dutta, direttore esecutivo della Bangladesh Shipping Corp., citato sul sito della Reuters. "Non è chiaro se si sia trattato di una bomba o di un missile, o chi abbia lanciato l'attacco - ha aggiunto - Gli altri 28 membri dell'equipaggio sono illesi".

***

Ore 13.30 – Kherson, il palazzo governativo in mano ai russi

Le truppe russe hanno interamente catturato la sede dell'amministrazione regionale di Kherson. Lo denuncia il governatore Hennadiy Lahuta, secondo quanto riportano la Bbc e i media ucraini. Il governatore ha detto che il palazzo è stato sequestrato dalle truppe russe, scrive il Kyiv Independent. "Tuttavia non abbiamo smesso di fare il nostro lavoro", scrive Lahuta. "Lo staff operativo regionale, che io guido, continua a lavorare per risolvere questioni urgenti per aiutare i residenti della regione. Stiamo aspettando aiuti umanitari. Per favore non credete alle fake e non fatevi prendere dal panico".

***

Ore 12.30 – Eliseo: “Macron ha parlato a Putin e Zelensky”

Il presidente francese, Emmanuel Macron, ha parlato questa mattina al telefono con il presidente russo, Vladimir Putin, e successivamente ha telefonato all'omologo ucraino, Volodymyr Zelensky. Lo hanno confermato fonti dell'Eliseo. Il ministro degli esteri russo Lavrov in conferenza stampa aveva mostrato apprezzamento per l’impegno di Macron in chiave negoziale nel conflitto.

***

Ore 12.20 – Russia: “Stop momentaneo ai combattimenti per evacuare i civili”

Il ministero della Difesa russo, citato dalla Tass, ha annunciato delle "pause" nelle operazioni dell'esercito russo per favorire l'evacuazione di civili dall'Ucraina attraverso "corridoi umanitari".

***

Ore 11.50 – Delegazione russa: “I negoziati cominceranno alle 13”

Il secondo round dei negoziati tra Russia e Ucraina comincerà intorno alle 15 ora locale in Bielorussia (le 13 in Italia). Lo rende noto il capodelegazione di Mosca, Valdimir Medinsky, citato dall'agenzia Interfax. La Russia, ha aggiunto, “porterà sul tavolo del vertici gli aspetti tecnico-militari, umanitari e politici della crisi in Ucraina”.

***

Ore 11.20 – Lavrov: “Mosca favorevole agli sforzi di mediazione di Macron”

Mosca accoglie con favore gli sforzi di mediazione del presidente francese Macron. Lo ha detto il

ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov.

***

Ore 11 – Zelensky: “La Russia dovrà risarcire tutti i danni”

"La Russia risarcirà l'Ucraina per tutti i danni subiti durante la brutale guerra di Mosca”. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un nuovo video e ha sottolineato: "Ripristineremo ogni casa, ogni strada, ogni città".

***

Ore 10.50 – Lavrov: “Usa dominano l’Europa come Napoleone o Hitler. Noi pronti al dialogo”

“Washington domina l'Europa come Napoleone o Hitler hanno fatto a suo tempo”. Lo ha detto il

ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov in conferenza stampa. La Russia “si aspetta che l'isteria svanirà e che l'Occidente ne uscirà fuori”, ha aggiunto il capo della diplomazia russa, dichiarando di essere “pronti al dialogo”.

***

Ore 10.30 – Lavrov: “Non vogliamo pensare a guerra nucleare, una soluzione si troverà”

“Una soluzione alla situazione in Ucraina verrà trovata. Non vogliamo pensare a una guerra nucleare”. Lo ha detto il ministro degli esteri Serghei Lavrov in conferenza stampa. Lavrov ha confermato anche che i colloqui tra rappresentanti di Russia e Ucraina si svolgeranno oggi.

***

Ore 10.10 – Due bimbi e 6 adulti uccisi in raid vicino Kharkiv

Sei adulti e due bambini sono stati uccisi in un edificio residenziale a seguito di un attacco russo alla città di Izyum, nel distretto di Kharkiv. Lo riporta il sito ucraino Kyiv Independent.

***

Ore 10 – I media liberi russi: “Il 70% dei russi è contro la guerra”

"Il 70% dei russi è contro la guerra, non confondete il popolo russo con il potere in Russia". Cosi il giornalista russo, caporedattore della Novaya Gazeta, e Premio Nobel per la pace, Dmitri Muratov, durante la sua audizione alla commissione giuridica del Parlamento europeo. "I nostri figli sono stati privati del loro futuro, il loro futuro è stato rovinato da questa guerra. Sappiamo dai sondaggi che il 70% dei russi non sostiene questa guerra, nonostante la propaganda”.

***

Ore 8.50 – La Germania manda altri 2.700 missili antiaerei

La Germania, secondo una fonte governativa, si appresta a inviare altri 2.700 missili antiaerei all'Ucraina.

***

Ore 7.45 – Mariupol sotto il controllo delle forze ucraine

Le forze armate ucraine fanno sapere che Mariupol resta sotto il loro controllo, dopo che i russi "senza successo" hanno tentato di conquistarla. La città - considerata un punto chiave dagli invasori, visto che consentirebbe il collegamento tra le truppe russe che avanzano da sud e da est - ha subito pesanti bombardamenti. Secondo il comunicato delle forze ucraine, l'offensiva russa continua nella zona di Kiev, in particolare nei centri di Vyshgorod, a nord della capitale, a Fastiv (sudovest) e Obukhiv (sud).

