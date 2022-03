Prende il via nel quartier generale dell’Alleanza a Bruxelles il vertice della Nato al quale interviene anche, con un videocollegamento, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, come ha annunciato il segretario generale Jens Stoltenberg.

Tra i primi interventi, prima dell’avvio dell’incontro, quello del premier canadese Justin Trudeau che ai giornalisti ha detto: “La Nato non è solo una alleanza geografica, ma un'alleanza di valori: crediamo nella democrazia, nello stato di diritto e nei valori che sostengono le nostre società. Vladimir Putin ha commesso un errore e lo abbiamo dimostrato con la nostra unità: questa invasione brutale di un Paese pacifico è inaccettabile e la Nato sostiene gli ucraini nella loro lotta". E il collega britannico Boris Johnson ha aggiunto: “Più dure sono le sanzioni più potremo aiutare gli ucraini e meno questa crisi durerà. Vladimir Putin si sta comportando in modo barbarico e la Nato deve considerare in modo collettivo la crisi orrenda che si sta sviluppando in Ucraina. Ora dobbiamo decidere cosa possiamo fare per stringere il cappio economico introno al regime di Putin".

Zelensky, nel suo discorso, ha chiesto alla Nato "aiuti militari senza restrizioni” per il suo Paese al fine di fronteggiare l’offensiva russa, accusata di "usare bombe al fosforo".

"Avete almeno 20.000 carri armati. L'Ucraina ha chiesto l'uno per cento di tutti i vostri carri armati. Dateceli o vendeteceli. Ma non abbiamo una risposta chiara", ha detto ancora spiegando che i mezzi “servono per sbloccare le nostre città, dove la Russia tiene in ostaggio centinaia di migliaia di persone, creando artificialmente la fame, distruggendo letteralmente i quartieri residenziali nelle ceneri".

(Unonioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata