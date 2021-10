L’atleta Agnes Tirop, due volte medaglia di bronzo nei 10mila metri ai campionati del mondo e oro ai mondiali di cross-country nel 2015, è stata trovata morta nella sua casa nel centro di addestramento ad alta quota di Iten, nel Kenya occidentale.

Sul corpo diverse ferite d'arma da taglio, sferrate all'addome.

A uccidere la 25enne secondo le prime informazioni sarebbe stato il marito: come raccontato dai vicini i due avrebbero avuto una discussione violenta. L’uomo è stato arrestato.

Tirop era giunta quarta nei 5.000 metri alle Olimpiadi di Tokyo, terza ai Mondiali del 2017 a Londra e nel 2019 a Doha. La strada per l’oro sembrava spianata.

"Il Kenya ha perso un diamante, una delle atlete in più rapida crescita sulla scena internazionale grazie alle sue notevoli prestazioni in pista", le parole con cui l’Athletics Kenya ha voluto ricordarla. “Una tragedia immane di cui abbiamo notizie solo parziali – le parole del suo procuratore, l’ex azzurro Gianni Demadonna – . So che lei e il marito avevano litigato un paio di mesi fa e Agnes si era trasferita per allenarsi al centro federale di Iten. Cosa possa essere successo davvero non lo so, so che Agnes era un talento enorme”.

(Unioneonline/D)

