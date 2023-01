Lascia la figlia da sola in casa per uscire con una donna e monitora la piccola con la app dell’assistente virtuale Alexa.

Nei guai un 27enne del Galles che, dopo aver messo a letto la bambina, 5 anni, ha raggiunto la sua nuova fiamma in un pub della zona. «L’ho fatto perché tanto potevo controllarla dal telefonino», ha detto l'uomo al Magistrates Court di Llandrindod Wells.

Sul padre però, condannato per abbandono di minore, pende una seconda accusa. In base alle ricostruzioni della Polizia, al termine della serata in compagnia della donna, lui avrebbe provato a strangolarla. Messo alle strette ha ammesso sia di aver tentato di ucciderla, sia di aver lasciato la piccola da sola, senza le cure di un genitore.

