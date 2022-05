Addio mascherine in aereo, a partire dal 16 maggio cade l’obbligo di indossare le protezioni sui voli che riguardano Paesi dell’Unione europea.

Lo stop è previsto dalle nuove linee guida sulla sicurezza dei viaggi pubblicate dall’Ecdc (Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie) e dall'Aesa (Agenzia europea per la sicurezza aerea).

La mascherina, si legge nelle linee guida, resta “fortemente raccomandata” per chi tossisce o starnutisce e “resta una delle difese migliori contro la trasmissione di Covid-19”.

Un ulteriore allentamento delle misure che va di pari passo con il calo della curva epidemica e dei ricoveri in Italia. In una settimana il numero dei ricoverati per Covid è sceso del 7,5%.

