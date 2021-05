E’ morto a 90 anni Paul Van Doren, co-fondatore del marchio di scarpe Vans.

Lo ha annunciato con una nota la stessa società, che ha sede attualmente vicino a Los Angeles.

"Paul non era solo un imprenditore; era un innovatore", si legge nel comunicato, “i suoi audaci esperimenti nella progettazione, distribuzione e marketing del prodotto, insieme alla sua abilità nei conti, hanno trasformato un'azienda di scarpe di famiglia in un marchio riconosciuto a livello mondiale".

Nato a Boston, dopo le scuole superiori si era trasferito in California.

Nel 1966 aveva fondato la Van Doren Rubber Company – specializzata nella produzione e nella rivendita di scarpe di tela con suola in gomma nello stile beachwear – con il fratello Jim Van Doren (morto nel 2011) e insieme ai soci Gordon Lee e Serge Delia, ad Anaheim, in California. Il negozio è poi diventato noto come "House of Vans".

Negli anni settanta l’azienda – diventato un brand internazionale – ha aggiunto nel suo marchio la frase “Off the wall” e una tavola da surf.

Nel mondo ha venduto milioni di paia del modello a scacchiera, il più iconico del marchio.

