Due persone sono state accoltellate per strada ad Ansbach, cittadina della Baviera tedesca, da un uomo che gridava “Allah akbar”.

Il 30enne è stato poi colpito a morte dalla polizia che ora indaga su un possibile “contesto islamista o terroristico”. L’attacco è avvenuto ieri sera vicino alla stazione. I feriti non sono in pericolo di vita.

La stessa Ansbach è stata teatro, nel luglio del 2016, di un altro preoccupante episodio: il primo rivendicato dall’Isis in Germania. Mohammed Delel, un rifugiato siriano di 27 anni a cui era stata rigettata la domanda di asilo, aveva tentato di far esplodere un ordigno artigianale a un concerto con 2.500 spettatori. Qualcosa però era andato storto: il siriano, che aveva problemi di droga e soffriva di malattie psichiche, non aveva il biglietto per entrare. Lo zainetto con la bomba era saltato in aria all'ingresso, uccidendo lui e ferendo circa 15 persone.

