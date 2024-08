Tanti auguri a Meghan Markle.

L’ex attrice americana, consorte del principe Harry d’Inghilterra, compie 43 anni.

Markle, nata il 4 agosto 1981 in California, è convolata a nozze con il rampollo di Casa Windsor il 19 maggio 2018. Dalla loro relazione sono nati due figli, Archie Harrison e Lilibet Diana.

Quattro anni fa la clamorosa rottura con la dinastia di Buckingham Palace e la decisione di rinunciare allo status di reali e di trasferirsi negli Stati Uniti.

Da allora Meghan e Harry sono considerati dei “ribelli”, etichetta appiccicata loro addosso anche da alcuni tabloid, contro i quali la coppia ha iniziato una vera e propria battaglia giudiziaria.

Della possibilità di tornare nel Regno Unito ha parlato recentemente Harry. Escludendola categoricamente. «L'attenzione su di me e mia moglie è comunque più che sufficiente. Mi hanno spinto troppo oltre», ha spiegato in documentario di Itv intitolato “Tabloids on Trial” in cui si ripercorre proprio la guerra dei duchi di Sussex contro i tabloid britannici.

Rientrare in Inghilterra, soprattutto per Meghan, «è ancora pericoloso», sostiene Harry. «Basta che una sola persona legga certe cose e passi all'azione: che si tratti di un coltello o di acido, qualunque cosa sia, e queste

sono cose che mi preoccupano davvero».

