Tanti auguri a Papa Francesco.

Sua Santità Jorge Maria Bergoglio – nato a Buenos Aires il 17 dicembre 1936 – compie oggi 87 anni.

Un compleanno che arriva prima del Natale, in occasione del quale il pontefice ha voluto lanciare un nuovo, importante messaggio a favore della pace nel mondo, ricordando in particolare i tanti bambini che hanno perso la vita nel corso dei conflitti.

«Sapete quanti bambini sono morti a Gaza in questa ultima guerra? Più di tremila. È incredibile, ma è la realtà. E in Ucraina sono più di cinquecento, e nello Yemen, in anni di guerra, sono migliaia», ha ricordato in questi giorni Francesco. Aggiungendo: «Il loro ricordo ci invita ad essere a nostra volta luci per il mondo, per toccare il cuore di tante persone, specialmente di chi può fermare il turbine della violenza».

Di questi giorni è anche la conferma dell’arrivo in libreria (il 19 marzo 2024) del suo nuovo libro, intitolato, “Life. La mia storia nella Storia”. Si tratta di un volume – edito da HarperCollins – in cui Papa Francesco racconta per la prima volta la storia della sua vita attraverso gli eventi che hanno segnato l'umanità, dallo scoppio della Seconda guerra mondiale nel 1939, quando lui aveva solo tre anni, fino ai giorni nostri.

