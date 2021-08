Dopo i sette nuovi casi di coronavirus – i primi dopo oltre un anno – Wuhan annuncia test a tutti i residenti per dare una risposta immediata contro il Covid. Il capoluogo dell’Hubei, in Cina, è stato il primo in cui è stato rilevato il virus a fine 2019 e un’operazione simile si era già svolta l’anno scorso.

11 milioni sono gli abitanti che verranno sottoposti a test completi dell’acido nucleico.

I timori si concentrano in particolare sulla variante Delta tornata nel Paese a seguito del focolaio nel Guangdong di giugno, con i primi casi accertati il 20 luglio all'aeroporto internazionale di Nanchino.

I nuovi contagi annunciati ieri, hanno spiegato le autorità, sono stati trasmessi localmente dai lavoratori migranti della zona economica della città, risultando i primi da giugno 2020. La Cina ha confinato nelle loro case i residenti di intere città, tagliando i collegamenti di trasporto nazionali e avviando test di massa negli ultimi giorni mentre combatte il suo più grande focolaio di coronavirus da mesi.

A Yangzhou, vicino a Nanchino, ogni famiglia può mandare fuori solo una persona al giorno per fare acquisti di beni di primaria necessità.

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata