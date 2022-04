Da oggi la Repubblica di San Marino è il primo Paese al mondo ad avere un Capo di Stato che appartiene alla comunità Lgbt.

Si tratta di Paolo Rondelli, ex vicepresidente di Arcigay Rimini e primo ambasciatore della Repubblica negli Stati Uniti, diventato uno dei due nuovi capitani reggenti, capi di Stato che non hanno poteri esecutivi e che stanno in carica per sei mesi.

Finora, nel mondo, ci sono stati ministri e capi di governo dichiaratamente gay, ma mai capi di Stato.

