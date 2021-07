Uno schema pensato e organizzato per truffare gli anziani. È quello messo in atto da un gruppo di napoletani di età compresa tra i 27 e i 49 anni nell’Astigiano. In sette sono stati arrestati dai carabinieri di Villanova che ancora stanno indagando e invitano chi sia stato vittima di episodi simili a denunciare.

La banda comprava, a un prezzo simbolico, frutta e verdura avariata o di imminente scadenza nei mercati generali di Torino. Poi fingeva di regalare gli alimenti ad anziani. “Sono il figlio di Antonio, non mi riconosci? – era una delle frasi usate per “agganciare” i malcapitati – Ho della frutta nel furgone, ne vuoi un po’?”. A quel punto, la vittima per sdebitarsi in qualche modo consegnava alcune banconote ma, presa di sorpresa, veniva derubata con la scusa di “dare il resto”. Diverse le persone mandate in confusione e che si convincevano di conoscere davvero tale “Antonio” o suo figlio.

Gli episodi ricostruiti sono oltre 50 nel solo Piemonte.

