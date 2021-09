Tragedia familiare a Castel Sant’Elia, in provincia di Viterbo.

Un uomo di 65 anni di origini sarde, Ciriaco P., ha ucciso a fucilate la moglie di 57 anni, originaria di Nepi, e si è tolto la vita.

È successo nella serata di ieri, in una villetta del centro abitato. A quanto si apprende in casa era presente anche la figlia, che ha assistito a tutta la scena e chiamato i carabinieri. Quando gli inquirenti sono arrivati sul posto hanno trovato i due corpi in una pozza di sangue, accanto l’arma del delitto.

Secondo le prime informazioni la coppia si stava separando ma nulla nel comportamento dell’uomo lasciava presagire un simile epilogo. Si indaga anche su come il 65enne, agricoltore, si sia procurato il fucile.

"Un dramma che ci coinvolge – scrive su Facebook il sindaco del Comune di Castel Sant’Elia, Vincenzo Girolami - la morte improvvisa dei coniugi Ciriaco e Anna, qualcosa di tragico per tutta la nostra comunità. Le parole sono strette, soprattutto nei momenti come questi”.

