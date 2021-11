Continua ad aumentare l’incidenza settimanale a livello nazionale dei contagi da coronavirus: ora è a 98 per 100mila abitanti (nella settimana compresa tra il 12 e il 18 novembre) contro 78 per 100mila abitanti della scorsa settimana (dal 5 all’11 novembre).

Nel periodo 27 ottobre - 9 novembre, l'Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato invece pari a 1,21 (range 1,14 - 1,26), stabile rispetto alla settimana precedente e al di sopra della soglia epidemica.

Sono i dati evidenziati dalla Cabina di regia nel consueto monitoraggio in base ai numeri comunicati dall’istituto superiore di Sanità. Da sottolineare inoltre l’aumento del tasso di occupazione in terapia intensiva, che si fissa al 5,3% contro il 4,4%. Il tasso di occupazione in aree mediche a livello nazionale sale al 7,1% contro il 6,1%. I livelli di occupazione restano comunque sotto il livello di soglia.

Tutte le 21 Regioni e Province autonome risultano classificate a rischio moderato questa settimana.

SARDEGNA – Per quanto riguarda l'incidenza settimanale, l’Isola con 40,8 casi ogni 100mila abitanti - in aumento di 8 punti ma sempre sotto la soglia dei 50 casi - fa registrare uno dei dati più bassi d'Italia (fanno meglio solo Basilicata e Puglia). La percentuale di ricoveri di pazienti Covid in area medica è del 2,6%, in terapia intensiva del 4,9%; entrambi i dati ben al di sotto della soglia critica.

(Unioneonline/s.s.)

