Sono 48.483 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 60.191. Le vittime sono invece 156, contro le 184 di ieri.

Con 433.961 tamponi molecolari ed antigenici effettuati (ieri 531.194), il tasso di positività si attesta all’11,2%, stabile rispetto all’11,3% di ieri.

Diminuisce ancora la pressione sugli ospedali. In terapia intensiva si trovano 563 persone, 29 in meno rispetto a ieri con 43 nuovi ingressi nelle ultime 24 ore. I pazienti ricoverati con sintomi sono invece 8.575, in diminuzione di 201 unità rispetto al bollettino di ieri.

Sono 13.159.342 gli italiani contagiati dal Covid dall'inizio della pandemia, secondo i dati del ministero della Salute. Gli attualmente positivi sono 1.001.922, in calo di 9.599 nelle ultime 24 ore, mentre i morti totali salgono a 156.357. I dimessi e i guariti sono 12.001.063, con un incremento di 59.258 rispetto a ieri.

