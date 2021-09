Altri 3.525 casi di positività al Covid sono stati rilevati nelle ultime 24 ore in Italia secondo i dati forniti dal ministero della Salute, ieri erano 3.796. Sono 50 invece le vittime di giornata, contro le 52 di ieri.

Cala il tasso di positività, che con 357.491 tamponi molecolari e antigenici effettuati (ieri 277.508) scende all’1%. Ieri era all’1,4%.

E continua ad alleggerirsi la pressione sugli ospedali: in terapia intensiva ci sono 481 pazienti, 8 in meno rispetto al dato di ieri con 26 nuovi ingressi in Rianimazione (ieri erano 35). I ricoverati in area medica sono invece 3.497, in calo di 56 unità rispetto al dato di 24 ore fa.

Dall'inizio della pandemia i casi sono 4.657.215, i morti 130.653. I dimessi e i guariti sono invece 4.423.988, con un incremento di 4.451 rispetto a ieri, mentre gli attualmente positivi sono 102.574, con un calo di 982 casi nelle ultime 24 ore.

