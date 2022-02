Due minorenni sono stati arrestati dalla Polizia di Milano per le violenze sessuali e le rapine avvenute la notte di Capodanno a piazza Duomo e dintorni.

Si tratta di due egiziani di 16 e 17 anni coinvolti nell’inchiesta condotta dalla Squadra Mobile di Milano e dal Commissariato Centro.

Tra gli elementi che hanno portato all’arresto le dichiarazioni messe a verbale di una delle due ventenni tedesche, che ha riconosciuto i suoi aggressori. L’inchiesta si occupa di almeno cinque distinti episodi che hanno visto vittime undici donne in totale.

La ragazza era arrivata appositamente dalla Germania per ricostruire, davanti all'aggiunto Letizia Mannella e al pm Alessia Menegazzo, quei terribili "20 minuti" nel corso dei quali lei e un'amica sono state prima avvicinate con un pretesto, poco prima della mezzanotte, mentre erano in piazza del Duomo, e poi entrambe sono state accerchiate da un'orda di giovani e costrette come "prede" a subire abusi, mentre in lacrime chiedevano aiuto, come dimostra anche un video pubblicato sul web e diventato virale.

I due arrestati non hanno desistito "nemmeno di fronte all'evidente sofferenza patita dalle due giovani ragazze" tedesche, scrive il gip nell'ordinanza nella quale parla anche di "gravissime e radicate lacune educative, sfociate in un atteggiamento di assoluta spregiudicatezza e indifferenza alle regole più elementari della civile convivenza" e di "mancato rispetto della dignità e della libertà personale di giovani donne in una serata di festeggiamenti".

Nell'inchiesta ci sono già almeno una ventina di indagati e altri due giovani il 12 gennaio sono finiti in carcere: Abdallah Bouguedra, 21enne di Torino, per l'accusa di rapina, violenza sessuale di gruppo e lesioni (per lui il Riesame ha confermato il carcere) e il 18enne egiziano Mahmoud Ibrahim.

A suo carico il gip Mascarino ha riconosciuto i "gravi indizi" per il caso degli abusi su quattro ragazze vicino alla Galleria Vittorio Emanuele II e della rapina ai danni di una di loro.

