Ha denunciato di essere stata aggredita e di aver subito un tentativo di stupro mentre passeggiava nel parco.

I carabinieri hanno aperto un’indagine su quanto accaduto questa mattina a Casalmaggiore, in provincia di Cremona, dove poco prima delle 10, i volontari della Croce Verde hanno soccorso una 52enne. La donna ha raccontato ai militari di aver chiesto aiuto agli Amici del Po, società canottieri con sede sulle rive del fiume. «Aveva sangue in faccia, in mano una pietra e una bottiglia di birra», ha fatto sapere un socio della Polisportiva, era terrorizzata. Ha detto che un uomo l'aveva aggredita e aveva tentato di violentarla nel parco della Golena del Po».

La 52enne è stata trasportata in ospedale. I carabinieri hanno raccolto le testimonianze dei soccorritori e stanno indagando.

