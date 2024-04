Tragico incidente stradale oggi in Puglia, sulla Statale 100 Taranto-Bari all’altezza dello svincolo per San Basilio, nei pressi del ristorante Sala Azzurra.

In seguito allo scontro tra un’auto e un tir sono morti una donna e suo figlio di 12 anni mentre il padre, che era alla guida della vettura, è stato portato in codice rosso all’ospedale Santissima Annunziata in condizioni molto gravi.

Ferito anche l’autista del camion, ricoverato all’ospedale di Castellaneta.

Secondo una prima ricostruzione il tir, che viaggiava in direzione Taranto, si è scontrato frontalmente con il Suv Ford che procedeva in direzione opposta con a bordo la famiglia, originaria di Palagiano.

L'impatto è stato violentissimo e si è reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco per estrarre le due vittime dalle lamiere. Definite critiche anche le condizioni del conducente del Suv, di 37 anni. La strada è stata temporaneamante chiusa al traffico veicolare, sul posto anche le ambulanze e i carabinieri.

(Unioneonline/L)

