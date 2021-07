Violenta esplosione negli uffici del Commissariato di Polizia di Castellammare di Stabia, in via Alcide De Gasperi.

E’ successo nel primo pomeriggio e le cause sono ancora da accertare: potrebbero essere riconducibili a una caldaia difettosa o allo scoppio di alcuni fuochi artificiali sequestrati e conservati in un deposito.

Distrutte pareti e finestre, diversi gli uffici interessati dalla deflagrazione che ha causato anche la rottura dei vetri delle finestre dei palazzi vicini e fatto azionare gli airbag delle auto in sosta nella zona.

Un boato, riporta la stampa locale, udito in tutta la città e anche in comuni limitrofi.

Sul posto Vigili del fuoco, 118, carabinieri e artificieri. L’esplosione, si apprende da fonti della Questura, non ha provocato feriti. Sono arrivati anche tecnici della compagnia del gas al lavoro per individuare le cause.

