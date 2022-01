Una misura di prevenzione patrimoniale è stata eseguita dalla polizia di Stato di Varese nei confronti di un imprenditore originario del Napoletano e residente a Saronno. L’uomo, attivo nei settori edilizio e immobiliare, già gravato da varie condanne per reati finanziari e contro la persona e che inoltre vanta un debito nei confronti dell'erario di circa 17 milioni di euro, è stato al centro di un’indagine da parte della Divisione Anticrimine della Questura di Varese, coordinata dal Servizio Centrale Anticrimine del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, con la quale si è scoperto l’ingente patrimonio immobiliare, i numerosi beni mobili e quote societarie nella sua disponibilità che rappresentano, verosimilmente, i guadagni illeciti generati dalla commissione di plurimi reati lucrogenetici. Il tutto veniva intestato a prestanomi consentendo all’imprenditore di continuare a gestire gli affari illeciti per interposta persona.

Dall'analisi delle sue carte di credito sono risultate emissioni continue e consistenti, fino ad arrivare anche a una somma di 8.000 euro per un singolo acquisto di abbigliamento e accessori. Era in effetti un assiduo frequentatore delle boutique di lusso del Quadrilatero della moda milanese. Recenti sono poi le vacanze natalizie in hotel a cinque stelle in una rinomata meta di vacanza alpina e sempre recente è l'acquisto di una Mercedes Benz modello GLC e di una Porsche Cayenne turbo hybrid di rilevante valore, anch'esse sottoposte a sequestro, con le quali ha collezionato numerosissime contravvenzioni al Codice della Strada, puntualmente non pagate.

Da anni comunque dichiarava di essere residente in un locale interrato in un palazzo alle porte di Saronno, in un ambiente completamente disadorno: in realtà ha sempre mantenuto un tenore di vita elevatissimo e dimora abitualmente in una villa con piscina insieme alla sua famiglia.

L’operazione ha interessato 72 fabbricati, 22 terreni (tutti nell'area territoriale di Saronno e Comuni limitrofi), 3 auto, 2 delle quali di alta gamma, 4 autocarri, più di 20 orologi di alto pregio, numerosi gioielli, 30 rapporti bancari/finanziari, 65.000 euro in contanti, 7 società e relativi complessi aziendali.

L'intero patrimonio ha un valore di oltre 15 milioni di euro.

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata