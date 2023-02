Una villa in Sardegna, auto di grossa cilindrata, ristoranti di lusso, la passione per i casinò.

Uno stile di vita ben al di sopra delle proprie possibilità che presto fatto insospettire la Guardia di Finanza, facendo scattare accertamenti

Un 54enne di Busto Arsizio (Varese) è dunque finito sotto indagine e si è visto congelare beni per oltre 700mila euro: secondo le Fiamme Gialle, infatti, si intascava parte degli incassi delle slot machine che era incaricato di raccogliere per conto della società concessionaria per la gestione dei giochi autorizzati in Italia.

Dopo l’avvio dell’inchiesta gli sono stati sequestrati in via preventiva un appartamento di pregio e relativo box, tre terreni, quote di una società e disponibilità finanziarie su cinque rapporti bancari.

(Unioneonline/l.f.)

© Riproduzione riservata