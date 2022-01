Impegnato in operazioni di accertamento dopo che nella zona – tra viale Coni Zugna e via Fra’ Pacioli a Milano – erano stati segnalati episodi di vandalismo ai danni delle auto, un vigile urbano in borghese è stato accerchiato da un gruppo di ragazzi e ha sparato un colpo di pistola in aria per difendersi e allontanarli. Gli aggressori però non si sono spaventati ma gli hanno afferrato il braccio e, incuranti dell’avvertimento (“l’arma è carica”), hanno proseguito. Poi un’altra detonazione. Il “ghisa” è stato picchiato e infine disarmato.

Un suo collega, che con lui stava fotografando col telefonino i danni alle macchine, ha dato l’allarme e la vittima del pestaggio è stata portata al pronto soccorso. La pistola è stata ritrovata sotto un’auto.

La vicenda è avvenuta nella notte tra venerdì e ieri. Gli autori del gesto, quattro skater bolzanini, sono stati identificati.

(Unioneonline/s.s.)

