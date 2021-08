Via libera al prolungamento dalla validità da 9 a 12 mesi del Green pass.

Il Comitato tecnico scientifico ha detto sì alla proroga allineando la data di scadenza del passaporto sanitario ai dati sulla resistenza degli anticorpi al virus.

"Abbiamo dati che ci dicono che l'immunità in chi è vaccinato arriva almeno a 12 mesi, il che vuol dire che la stragrande maggioranza degli italiani e sanitari farà una dose di richiamo annuale, e quindi è verosimile pensare che sia giusto estendere il Green pass a un anno", ha spiegato l'infettivologo del Policlinico San Martino di Genova, Matteo Bassetti.

"Però va fatto immediatamente perché diversamente - ha spiegato il medico - ci sono alcuni che sono stati vaccinati a dicembre e che dovrebbero ricevere una dose tra settembre e ottobre".

In questo modo intanto ci si può preparare alla terza dose, ormai certa per i sanitari e via via per le categorie più fragili. "I sanitari dovrebbero essere i primi e uso il condizionale - ha detto l'immunologo del Cts Sergio Abrignani -. Assieme ai fragili, ai pazienti con deficit del sistema immunitario o in chemioterapia. Poi si passerà agli over 60". Ma se ne parla "a fine anno o all'inizio del prossimo".

Continua intanto la corsa al vaccino in vista della riapertura delle scuole a settembre. Più del 90% del personale scolastico e universitario ha ricevuto almeno una dose o la dose unica. Rush finale con sprint per i ragazzi. Oltre il 40% tra i 12-15 anni è stato immunizzato, mentre la percentuale aumenta al 67% nella fascia 16-19: "I dati diffusi dal commissario Figliuolo testimoniano il senso di responsabilità del nostro settore per la ripresa di settembre. Andiamo avanti", il commento del ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi.

