Per le visite agli anziani nelle Rsa sarà possibile “l'ingresso solo a visitatori o familiari in possesso di Certificazione Verde Covid-19".

Lo prevedono, secondo quanto si apprende, le linee guida per le visite agli anziani nelle Residenze socio-assistenziali approvate dalle Regioni.

Il testo verrà sottoposto al governo nell’ambito della Conferenza Unificata e della Conferenza Stato-Regioni che il ministro degli Affari regionali Mariastella Gelmini ha convocato (con modalità di videoconferenza) per il primo pomeriggio di domani.

In alternativa, si legge ancora il documento messo a punto dai governatori, per consentire le visite "può essere validamente utilizzata l'attestazione di una delle condizioni necessarie per il rilascio delle stesse purché non scadute". Ossia vaccinazione avvenuta, guarigione dalla malattia o tampone negativo nelle 48 ore precedenti.

Nelle Rsa, secondo le linee guida, "l'uscita programmata degli ospiti dalle proprie strutture richiederà una specifica autorizzazione da parte delle Direzioni sanitarie/Responsabili medici/Referente Covid-19".

(Unioneonline/F)

