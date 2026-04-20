Il papà di Andrea Sciorilli, il 21enne trovato senza vita ieri nel garage del condominio dove viveva a Vasto, è in stato di fermo.

A confermare la notizia è l'avvocato dell'uomo, Massimiliano Baccalà.

Il fermo sarebbe scattato al termine del lungo interrogatorio che si è svolto nella notte nella caserma dei carabinieri della città abruzzese.

Il giovane è morto colpito da alcune coltellate, inferte forse al culmine di una colluttazione. Inutile l'arrivo di un'ambulanza del 118, seguita da Carabinieri, Polizia e Polizia locale.

E sono i Carabinieri del Reparto operativo del Comando provinciale di Chieti, insieme ai colleghi della Scientifica, a cercare di capire cosa sia successo, nel primo pomeriggio, in quella palazzina residenziale con tanto di recinto e cancello.

Gli uomini dell'Arma hanno fatto uscire i condomini dal palazzo e tutta l'area, che si trova in una zona molto frequentata e trafficata, è stata delimitata.

(Unioneonline)

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