Ventunenne trovato morto nel garage, fermato il padreL'uomo è stato interrogato per tutta la notte
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Il papà di Andrea Sciorilli, il 21enne trovato senza vita ieri nel garage del condominio dove viveva a Vasto, è in stato di fermo.
A confermare la notizia è l'avvocato dell'uomo, Massimiliano Baccalà.
Il fermo sarebbe scattato al termine del lungo interrogatorio che si è svolto nella notte nella caserma dei carabinieri della città abruzzese.
Il giovane è morto colpito da alcune coltellate, inferte forse al culmine di una colluttazione. Inutile l'arrivo di un'ambulanza del 118, seguita da Carabinieri, Polizia e Polizia locale.
E sono i Carabinieri del Reparto operativo del Comando provinciale di Chieti, insieme ai colleghi della Scientifica, a cercare di capire cosa sia successo, nel primo pomeriggio, in quella palazzina residenziale con tanto di recinto e cancello.
Gli uomini dell'Arma hanno fatto uscire i condomini dal palazzo e tutta l'area, che si trova in una zona molto frequentata e trafficata, è stata delimitata.
(Unioneonline)