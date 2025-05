Una donna di 79 anni – Paola Abis, di origine sarda - è morta dopo essere stata investita e schiacciata contro un muro da un'auto senza conducente, “scivolata” in retromarcia lungo una strada in pendenza a causa del mancato inserimento del freno a mano.

Il fatto è avvenuto poco prima delle 17 di venerdì a Besozzo (Varese) in via 25 aprile. Sul posto, dopo l’allarme, sono intervenuti gli agenti del comando cittadino di Polizia Locale che hanno ricostruito l'accaduto.

Secondo i primi riscontri, l'auto, con targa svizzera, era stata posteggiata da una donna lungo la strada in leggera pendenza. Il freno a mano, come detto, non sarebbe stato inserito, visto che l'automobilista intendeva fare una breve sosta per raggiungere la vicina farmacia.

La vettura in folle, a causa della pendenza, si così è mossa in retromarcia per una cinquantina di metri lungo la via finendo per investire la 79enne. La donna è stata schiacciata contro il muro di un edificio, proprio in corrispondenza dell’agenzia immobiliare dove lavora la figlia della vittima, che la 79enne era passata a salutare.

Poi l’immediato intervento dei soccorritori, ma i tentativi di salvare la vita all’anziana sono purtroppo risultati vani.

