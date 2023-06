Dramma in un oratorio a Luino, nel Varesotto.

Il ramo di un ippocastano si è spezzato ed è caduto su un gruppo di persone, ferendo gravemente una donna e la figlia di 7 anni.

La mamma per proteggere la bambina si è lanciata su di lei, riportando un grave trauma alla schiena, al volto e alle braccia. Soccorsa, è stata portata in codice rosso con l'elisoccorso al San Gerardo di Monza. La piccola di 7 anni ha riportato un trauma cranico e al volto ed è stata trasportata in codice rosso verso il Papa Giovanni di Bergamo.

Ferite di striscio altre cinque persone, tutte in codice giallo con traumi alla schiena e agli arti.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, cinque ambulanze e i carabinieri. L'area è stata transennata e interdetta al passaggio.

(Unioneonline/D)

© Riproduzione riservata