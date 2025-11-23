«Perché c’è a chi piace cruda ed a chi cotta la moglie».

Il messaggio choc, apparso sulla pagina Instagram del Corriere, è rivolto a Valentina Pitzalis ed è opera dell’ex senatore FI Vincenzo D’Anna, oggi presidente della Federazione degli Ordini regionali dei biologi.

Lo riporta il Corriere della Sera. Il commento è apparso sotto un post relativo alla testimonianza di Valentina Pitzalis, che venerdì scorso ha parlato davanti a oltre 2mila studenti di Milano e provincia agli Arcimboldi.

La storia di Valentina Pitzalis è nota, in Sardegna e non solo. La donna, 42 anni, è sopravvissuta nel 2011 al tentato femminicidio di Manuel Piredda, il marito morto nel rogo che lui stesso aveva appiccato per ucciderla a Bacu Abis, Carbonia. Lei si salvò, ma ha il volto sfigurato e segni indelebili sul corpo. Una mano amputata, l’altra gravemente danneggiata.

Valentina è stata anche indagata con l’accusa di aver orchestrato un piano per uccidere il marito, dopo una denuncia dei legali della madre di Manuel. Ma il caso fu archiviato.

© Riproduzione riservata