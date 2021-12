I bambini sotto i 12 anni sono esenti dal Green pass.

Lo precisa il ministero della Salute a pochi giorni dall’avvio delle somministrazioni per i piccoli tra 5 e 11 anni: "Il decreto legge - rileva il ministero - stabilisce con chiarezza che i bambini sotto i 12 anni sono esentati dalla certificazione verde Covid-19 per accedere alle attività e servizi per i quali nel nostro Paese è necessario il Green pass".

Dal 16 dicembre anche i bimbi più piccoli potranno ricevere la loro iniezione (a dosaggio ridotto) contro il Covid. A partire da mercoledì saranno distribuiti alle Regioni i primi 1,5 milioni di dosi ad uso pediatrico. Il giorno dopo partiranno le somministrazioni. Seguiranno altri approvvigionamenti a partire da gennaio 2022.

La platea dei vaccinabili è di 3,6 milioni di bambini. Si inizierà da quelli "con elevata vulnerabilità " e quelli conviventi con soggetti immunodepressi o con elevata fragilità al Covid. Mercoledì, poi, scatterà l'obbligo di vaccinazione per il personale scolastico, militari, forze di polizia e del soccorso pubblico.

IL MINISTRO SPERANZA – "Fidiamoci dei nostri pediatri, non è una materia da bar, non è materia da talk show. Non è materia neanche da social network, come purtroppo troppo spesso avviene – ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, a Potenza -. E' materia delicata su cui bisogna fidarsi di chi ha dedicato un'intera vita ai nostri figli".

Il ministro ha parlato anche dell’importanza dei richiami: "I primi dati che abbiamo anche da altri Paesi di Europa e del mondo, ci segnalano che con il richiamo si è più protetti anche nei confronti di potenziali varianti e quindi il richiamo è particolarmente importante: il mio invito a tutti i cittadini del nostro Paese è quello di prenotarsi e di andare". "Insistiamo - ha concluso - sulla campagna di vaccinazione che è la vera leva che abbiamo per chiudere questa fase e aprirne una diversa".

NELL’ISOLA – In Sardegna, come nel resto d'Italia, crescono i contagi tra i bambini, e le scuole vengono messe in quarantena. Dopo Cagliari, dove chiudono le Primarie di Flavio Gioia, ad Aglientu ieri il sindaco Andrea Tirotto ha avvisato i concittadini, e “considerato che nel plesso scolastico si sono verificate alcune positività al tampone antigenico, in via precauzionale e in attesa di eseguire uno screening su tutti gli alunni e sugli insegnanti ho predisposto la chiusura delle scuole, in attesa dei risultati si raccomanda massima attenzione in tutta la comunità”.

L'Istituto superiore di sanità ha segnalato un forte aumento dell'incidenza nella fascia di età 6-11, che rappresenta all'incirca il 50% dei casi diagnosticati nell'intera popolazione tra 0-19 anni. Nei bambini da 0 a 9 anni l'incidenza ha raggiunto nell'ultima settimana valori superiori a 250 casi per 100mila abitanti.

