Sono 8.393.051 gli italiani con più di 12 anni che non hanno ricevuto alcuna dose del vaccino anti-Covid, si tratta del 15,54% della popolazione vaccinabile.

Il dato emerge dal report settimanale della struttura del Commissario Francesco Figliuolo.

Di questi, 2.987.859 sono ultracinquantenni, 3.996.994 nella fascia 20-49 anni e 1.408.268 in quella dei 12-19 anni.

In Sardegna è boom di vaccinazioni tra i giovanissimi. I 12-19enni che hanno completato il ciclo sono il 69,87% del totale, è la percentuale più alta in Italia. Quanto al dato nazionale, 1.435.196 12-19enni non hanno alcuna copertura, pari al 30,43% del totale.

Andando più nello specifico, la fascia in cui è più alto il numero assoluto di non vaccinati è quella 40-49 anni: sono 1.702.924, il 19,38%. In termini percentuali invece è quella dei 30-39enni: non ha ricevuto alcuna dose il 20,3% del totale, ovvero 1.379.329 persone.

Tra i 20 e i 29 anni sono 914.671 le persone senza prima dose, il 15,21%. Ancora: tra i 50-59enni mancano all’appello 1.435.196 italiani, il 14,87%; tra i sessantenni 839.670, l’11,12%, tra i settantenni 483.149, l’8,03%, e tra gli over 80 229.844 (il 5,04%).

NELL’ULTIMA SETTIMANA – Sono 1.080.499 i vaccini anti-Covid somministrati nell'ultima settimana per una media di 154.357 al giorno. Complessivamente le dosi fornite all'Italia dall'inizio della campagna ammontano a 99.711.592; quelle somministrate sono 85.883.424; ne restano dunque quasi 15 milioni conservate nei frigoriferi. Il ciclo vaccinale è stato completato da 43.068.360 italiani, pari al 79,7% degli over 12 (la popolazione vaccinabile) ed al 72,7% della popolazione complessiva.

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata