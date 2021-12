Sono più di 5,6 milioni gli italiani che ad oggi non hanno ricevuto neanche una dose di vaccino anti-Covid. Il dato emerge dal report governativo sulla campagna vaccinale.

Senza calcolare i 5-11enni sono in totale 5.683.275 gli italiani senza alcuna copertura. In termini assoluti il numero più alto e tra i 40-49enni (1.221.454) e tra i 50-59enni (1.038.570). In termini percentuali invece la fetta più ampia è tra i 12-19enni, tra cui non è vaccinato il 18,47%, ovvero 854.716 persone.

Nell’ultima settimana sono state somministrate oltre 154mila prime dosi, con una media di oltre 22mila al giorno. Quanto al totale invece, sono più di 500mila le dosi giornaliere somministrate, per un totale di 3.665.076. Dall’inizio della campagna vaccinale sono state inoculate complessivamente 107.934.696 dosi.

I bimbi tra i 5 e gli 11 anni che hanno ricevuto la prima dose sono 151.143, il 4,13% del totale della popolazione di questa fascia d’età.

BRUSAFERRO – Il presidente dell’Iss parla di “buona adesione” tra i bimbi. “Aumenta il numero di terze dosi soprattutto per gli over 80”, per cui la dose booster è stata somministrata al 68% del totale della popolazione di questa fascia.

Tra i 20-29enni “quasi il 91% ha fatto la prima dose”, tra i 12-19enni “l’80%”.

I dati sulle dosi booster: tra i 12-19enni somministrate all’1,7% della popolazione, tra i 20-29enni all’11,2%, 30-39enni al 14,1%, 40-49enni al 20,4%, 50-59enni al 31,3%, 60-69enni al 41,6%, 70-79enni al 51,1%, over 80 al 68,4%.

Un appello a chi non ha iniziato il ciclo vaccinale: “Sono in tanti, è importante che lo facciano”.

(Unioneonline/L)

