Per tre volte aveva portato sua figlia – una bimba di 16 mesi – in vari ospedali, con gravi (e apparentemente inspiegabili) ustioni e irritazioni sulle braccia e sul corpo.

Durante l'ultimo ricovero della piccola – il quarto, in un ospedale milanese – gli agenti della Squadra mobile, a seguito anche dei sospetti dei medici, hanno accertato che era la madre a procurarle le lesioni, spruzzandole dello spray deodorante al borotalco in quantità tale da richiedere le cure in ospedale.

La donna, 29 anni, dopo le indagini coordinate dal Dipartimento che tutela minori e fasce deboli della Procura di Milano, è stata arrestata per maltrattamenti aggravati e non si esclude che soffra di disagi psichici da approfondire.

Si ipotizza che i comportamenti fossero giustificati dal desiderio della mamma di far ricoverare la figlia, che ora è stata affidata ai Servizi sociali.

(Unioneonline/v.f.)

