Falso allarme all'aeroporto Marconi di Bologna per quella che si credeva fosse una pistola nascosta nel bagaglio di un passeggero. Nel pomeriggio le operazioni per alcune ore sono rimaste bloccate per motivi di sicurezza: numerosi i voli cancellati, diversi partiti con pesanti ritardi, mentre altri sono stati dirottati su altri scali.

La questura di Bologna spiega che c’è stato un errore di lettura causato da un nuovo macchinario arrivato di recente al Marconi: «Per errore umano o tecnico è stato creato un alert, dovuto alla presenza della sagoma di una pistola dentro una valigia». Ma all’interno del bagaglio non c’era niente del genere.

L'emergenza è scattata poco dopo le 14, dopo che alcuni agenti della Polaria, la polizia di frontiera aerea, hanno cercato l’arma all'interno di un bagaglio. Tre voli in arrivo da Brindisi, Bruxelles e Stoccolma sono stati subito dirottati, quelli a partire dalle 14.30 sono slittati alla sera.

