Arriva il Cagliari Digital Lab, il progetto che prevede la realizzazione di un laboratorio tecnologico per la sperimentazione delle tecnologie emergenti. La sede sarà nell'Ala B del Bastione Saint Remy.

La città si è aggiudicata un bando promosso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy dedicati al Programma di supporto alle tecnologie emergenti 5G. Il comune è capofila di un partenariato che coinvolge l'Università di Cagliari, Dipartimento di ingegneria elettrica e elettronica, il CRS4 Centro di Ricerca e Sviluppo studi Superiori in Sardegna, WindTre S.p.A., TIM S.p.A., Abinsula S.r.l, Widata S.r.l.,Greenshare S.r.l., il Consorzio Artes Advanced Robotics and enabling digital Technologies & Systems 4.0, l'Associazione Cyber 4.0.

Il progetto comprende percorsi di contaminazione imprenditoriale rivolto alle startup, che intendono sviluppare innovazioni organizzative, tecnologiche e modelli di business legati alle soluzioni 5G/6G.

«Continuiamo, come da nostra tradizione – ha detto il sindaco Paolo Truzzu – a sviluppare iniziative nel campo dell'innovazione tecnologica in città per semplificare sempre di più la vita dei cittadini, senza trascurare la possibilità di dare un sostegno alle startup dei più giovani. Inoltre, siamo lieti di avviare una partnership con la città dell'Aquila tra le prime sei città italiane già selezionate nel 2020 per l'istituzione della Casa intelligente delle tecnologie cui si aggiunge anche il Comune di Cagliari».

«La collaborazione istituzionale con il Capoluogo sardo – ha spiegato Pierluigi Biondi, sindaco dell’Aquila– consentirà di sviluppare ulteriori progetti di ricerca sulla sicurezza delle infrastrutture, dell'ambiente e delle città. La nostra terra rappresenta un contesto ideale grazie alla presenza di Sicura, la casa delle tecnologie emergenti dell'Aquila, dell'infrastruttura sperimentale 5G con un centro di ricerca dedicato, e di una avanzata rete ottica metropolitana a disposizione dei player industriali e accademici. Siamo felici di condividere questa esperienza con Cagliari e altre città».

