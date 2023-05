Il cadavere di un uomo è stato trovato la scorsa notte, intorno alle 22.30, dentro il bagagliaio di un'auto in via Rovigo, angolo strada del Fortino, a Torino, nel quartiere Aurora, che confina con il centro e si estende a nord. A quanto si apprende il corpo, dentro a un Suv, era in avanzato stato di decomposizione.

L'allarme è stato lanciato da alcuni residenti preoccupati per il cattivo odore. Intorno all'auto c'erano delle macchie di sangue. Sul posto gli investigatori della squadra mobile della questura di Torino.

Secondo i primi accertamenti la vittima sarebbero un uomo di 55 anni.

