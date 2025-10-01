Ufficiale: il 4 ottobre Festa nazionale di San FrancescoOk definitivo al ripristino delle celebrazioni di Stato in onore del patrono d’Italia, in vigore dal prossimo anno
Il provvedimento che ripristina il 4 ottobre la festa nazionale di San Francesco d'Assisi è legge.
La commissione Affari costituzionali del Senato ha approvato in sede deliberante il disegno di legge già licenziato dalla Camera.
Il presidente della Commissione Alberto Balboni, parlando con i cronisti ha sottolineato il «valore simbolico» del sì definitivo prima del 4 ottobre, anche se la legge si applicherà per la prima volta nel 2026 dato che deve essere ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.
(Unioneonline)