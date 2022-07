Cinque o sei colpi di arma da fuoco: è quello che i vicini hanno sentito la notte scorsa a Tronzano Vercellese, dove è stato ucciso un 32enne. Dopo l’omicidio, una macchina si è allontanata.

“Sapevamo che in quella casa ogni tanto non veniva bella gente", raccontano i residenti nella zona che aggiungono di aver visto la vittima proprio ieri, “rideva e scherzava come sempre. Lui era una buona persona, si comportava bene”.

I carabinieri, che stanno svolgendo le indagini, esaminano varie ipotesi senza escludere quella di un movente legato a un traffico di droga. Il 32enne, di nazionalità marocchina, sembra vivesse in un’abitazione insieme ad altre persone.

