Un ex elicotterista dell’Aeronautica – ora in pensione – è stato ucciso a colpi di arma da fuoco nel Napoletano. Domenico Giordano, 74enne incensurato, era a bordo della sua Renault Clio in una strada di Lettere dove si è verificato l’agguato.

Gli spari sono stati sentiti dagli abitanti della zona ma a lanciare l’allarme è stato un uomo che ha notato la macchina ferma e ha inizialmente pensato a un incidente. Poco dopo sono arrivati i carabinieri.

La pista della camorra sarebbe stata esclusa dagli inquirenti ma tutte le ipotesi sono da vagliare.

Giordano potrebbe anche essere stato vittima di uno scambio di persona.

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata