La Cassazione ha cristallizzato ciò che ormai era evidente da tempo: Pasquale Concas ha ucciso la prostituta ungherese Arietta Mata e per questo motivo dovrà scontare 20 anni di carcere, la stessa pena già decisa dalla Corte d’Appello di Bologna. I magistrati romani hanno rigettato il ricorso presentato dagli avvocati difensori, Marco Pellegrini e Roberto Ricco, confermando la sentenza pronunciata in secondo grado per l’omicidio della ragazza di 23 anni, trovata morta nel gennaio 2018 sulla ferrovia di Castelfranco Emilia.

Pena definitiva

I giudici hanno motivato la condanna nei confronti del 52enne, nativo di Villagrande ma cresciuto a Tortolì, descrivendolo come «cinico e crudele vista la modalità del delitto: ha ucciso una ragazza di soli 23 anni con brutalità, sottoponendo il cadavere a uno scempio al fine di simularne il suicidio». I magistrati avevano sottolineato come la personalità di Concas emergesse già dal precedente delitto (l’assassinio, nel 1994 a Olbia, di Loredana Gottardi, un’anziana di 74 anni sgozzata dopo una rapina a 700 mila lire, con conseguente condanna definitiva a 28 anni di reclusione), così come dalle indagini sull’omicidio dell’avvocatessa di Modena Elena Morandi, avvenuto a settembre 2017. Dall’autopsia erano emerse fratture ed ecchimosi di natura contusiva e traumatica che si erano verificate in rapida successione. Gli inquirenti hanno dimostrato come l’ex professionista, trovata esanime in bagno, non cercasse una via di salvezza dal fuoco, appiccato poco dopo, ma dal suo assassino.

L’altro processo

Concas ha lasciato l’Ogliastra da giovanissimo. Qui aveva fatto l’operaio sulla strada provinciale 27 e il guardiano nella discoteca Sa Figamoru. Attualmente rinchiuso nel carcere di Volterra, il prossimo 25 ottobre il serial killer sarà giudicato con rito abbreviato per l’omicidio dell’avvocatessa emiliana. Secondo le indagini degli agenti della squadra mobile, Concas la ammazzò di botte perché voleva rapinarla dei pochi soldi che custodiva in casa.

