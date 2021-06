Una donna trevigiana di 35 anni, che si era recata in un parco sulle rive del Piave per prendere il sole, è stata trovata morta questa mattina a Moriago della Battaglia, in provincia di Treviso.

Il corpo, rinvenuto vicino a un lettino da spiaggia all'Isola dei Morti, era stato straziato con numerose coltellate, come hanno costatato i carabinieri allertati da un escursionista.

Poco dopo un trentenne si è presentato nella caserma dei carabinieri, a Valdobbiadene, per costituirsi: abita nella zona e non risulta noto alle forze dell'ordine.

Il movente dell'omicidio non è ancora noto.

(Unioneonline/v.l.)

