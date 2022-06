Prima lo ha ucciso, poi ha infilato il cadavere in una busta di plastica, lo ha caricato sullo scooter e lo ha trasportato in giro per disfarsene. Con le telecamere che hanno immortalato tutto.

Il gip del Tribunale di Nola ha convalidato il fermo emesso dal pm ed eseguito dai Carabinieri del Nucleo investigativo di Castello di Cisterna e della stazione di San Vitaliano, nei confronti di un romeno di 48 anni, Florin Sitariu.

La vittima è il 54enne Georghe Paraschiv, trovato cadavere nelle campagne di Scisciano, in provincia di Napoli, il 4 giugno scorso, nascosto all'interno di sacchi di plastica e legato.

Le indagini hanno consentito di documentare che Sitariu, dopo essere stato in un negozio di Nola insieme a Paraschiv, il 2 giugno si era recato in compagnia della vittima a casa sua a Scisciano alla guida di uno scooter. Da quel momento, Paraschiv non è stato più visto vivo.

Le indagini proseguono.

