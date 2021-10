"L’ho visto davanti a Elena che era a terra, era lì, fermo immobile, fumava una sigaretta”.

Sono le parole dell’ex marito di Elena Casanova, tra i primi ad arrivare nel posto in cui la donna è stata barbaramente uccisa a martellate da Ezio Galesi, il compagno con cui aveva chiuso la relazione un anno fa.

L’ex coniuge della vittima abita a poca distanza dal luogo del delitto, in via Fiorita, a Castegnato nel Bresciano. Era in auto con la figlia 27enne, passando ha visto il killer e il corpo a terra: “Ho capito fosse successo qualcosa, e in quel momento ho pensato solo a portare via mia figlia".

IL FEMMINICIDIO – La ricostruzione del delitto, avvenuto ieri sera, è raccapricciante: Galesi, 59 anni, ha atteso la vittima, 49, fuori dall’abitazione della donna. Quando lei è arrivata a bordo dell’auto, ha spaccato il finestrino con un martello e si è accanito su di lei fino ad ammazzarla. Poi si è rivolto ai vicini: "Chiamate i carabinieri, l'ho uccisa a martellate". Quindi ha aspettato l’arrivo delle forze dell'ordine senza muoversi: arrestato, a lungo è rimasto nell'auto dell'Arma con lo sguardo fisso nel vuoto.

Nessuno ha visto nulla, nessuno ha potuto fare nulla per salvare quella donna. La casa della vittima è una delle villette a schiera che si affacciano su alcuni campi agricoli, in una zona non troppo illuminata.

Casanova, operaia alla Iveco di Brescia e mamma di una ragazza di 17 anni, era molto conosciuta nel paese perché attivamente impegnata in campagne ambientaliste. Da un anno aveva lasciato Galesi e stava intrecciando una nuova relazione.

