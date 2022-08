"Una tromba d'aria ha distrutto metà Twiga" e "leggendo i commenti sui social abbiamo fatto felice un mucchio di persone. Non riesco a capire, che paese di rancorosi e sfigati sia".

È lo sfogo di Flavio Briatore, dopo che - alla notizia dei danni subiti, a causa del maltempo, dalla discoteca di Forte dei Marmi, in Versilia, di cui l’imprenditore è tra i titolari – sui social sono comparsi commenti sgradevoli e messaggi velenosi.

“Il Twiga – aggiunge Briatore in un video – dà lavoro a 150 persone, dà un indotto milionario alla zona, però sono felice di far contente tante persone in un giorno come questo. Sono felici delle disgrazie che succedono".

"Sono solidale con tutti i bagni della Versilia" – conclude – “mentre i quattro sfigati contenti non vanno nemmeno considerati: sono delle m...".

(Unioneonline/l.f.)

