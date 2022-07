Un turista lombardo di 57 anni è stato trovato morto a Cala Bianca, sull’isola di Marettimo (Trapani).

L’uomo – originario della provincia di Bergamo e in Sicilia per le vacanze – non dava più notizie di sé da venerdì scorso, quando era uscito per una escursione, senza però fare rientro a sera al bed and breakfast dove alloggiava.

Dopo l’allarme, lanciato dal proprietario del B&B, si erano mobilitate, oltre alle forze dell’ordine e alla Guardia costiera, le squadre del Soccorso alpino e speleologico che hanno perlustrato il territorio anche con elicotteri.

È stato proprio un elicottero a individuare il corpo del 57enne in una scarpata a picco sul mare, nella zona di Punta Galera.

(Unioneonline/l.f.)

