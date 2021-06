Sono in corso le indagini ad Arenzano (Genova) dopo il ritrovamento di un uomo senza vita in una pineta. Umberto Ortu, assicuratore che viveva nella zona, presentava ferite alla testa. Addosso aveva ancora i documenti, il cellulare e del denaro, sul corpo è stata disposta l’autopsia per capire cosa sia accaduto.

Dalle ricostruzioni si sa che la sera prima del decesso era stato a una festa a casa di amici, poi la macabra scoperta nella pineta da parte del guardiano prima dell’alba di ieri. Gli inquirenti hanno visionato le immagini delle videocamere di sorveglianza e ascoltato diversi testimoni che erano con lui alla festa. Ortu se n’era andato intorno all’1.30 di notte, da solo, dopo aver bevuto alcuni cocktail.

L’ipotesi più accreditata è quella di una caduta accidentale, magari a seguito di un malore, che ha poi causato la ferita alla testa ma quella lesione potrebbe essere stata provocata anche da una persona.

