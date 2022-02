È stata trovata morta Sara Lemlem, la 40enne olandese di origine etiope che si era allontanata da casa, a Vigevano (Pavia), lo scorso 4 dicembre al termine di un litigio col compagno.

Uscita dall’appartamento di via San Giacomo, a piedi, senza telefonino e senza soldi, di lei si erano perse le tracce. Un caso con diversi punti oscuri di cui si era occupata anche la trasmissione tv “Chi l’ha visto?” alla quale l’uomo si era rivolto lanciando diversi appelli.

Il corpo senza vita è stato rinvenuto da alcuni muratori nel cantiere di una palazzina in via Giordano. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che, dopo alcuni accertamenti, hanno confermato che si tratta della 40enne. Rimangono ora da stabilire le cause della morte.

(Unioneonline/s.s.)

