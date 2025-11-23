Napoli, 15enne fermato per l’omicidio di Marco Pio SalomoneIl 19enne ucciso ieri nel quartiere Arenaccia
Ha solo quindici anni il ragazzo napoletano fermato dalla polizia con l’accusa di omicidio aggravato per la morte di Marco Pio Salomone, il 19enne ucciso nelle prime ore di sabato 22 novembre nel quartiere Arenaccia, a Napoli.
Il minorenne è sospettato anche di porto e detenzione illegale di arma da fuoco, reati che si aggiungono all’ipotesi di omicidio.
Le indagini, portate avanti dalla Sezione Omicidi della Squadra Mobile, sono state avviate sotto il coordinamento della Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli, per poi passare alla Procura per i Minorenni, competente vista l’età del presunto responsabile.
Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, gli elementi raccolti nelle prime ore dopo il delitto hanno portato a individuare il quindicenne, successivamente fermato dagli agenti. Le indagini proseguono per chiarire il movente e ricostruire con precisione la dinamica dell’agguato che è costato la vita al giovane Salomone.
(Unioneonline)