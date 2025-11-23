Ennesimo incidente mortale sul lavoro. Un operaio di 47 anni, per cause in corso di accertamento, è rimasto schiacciato dal muletto mentre operava all'interno di un'azienda che lavora materiale plastico in via Martiri Belfiore a Sant'Apollinare (Rovigo).

Sul posto è intervenuta intorno alle 16.30 la squadra dei Vigili del fuoco di Rovigo con l'ausilio dell'Autogru. Nonostante i soccorsi, purtroppo il medico del 118 na ha dovuto constatare il decesso. Ispettori dello Spisal e Carabinieri sul posto per l'accertamento delle cause dell'incidente.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata