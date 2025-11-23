Rovigo, operaio schiacciato da un muletto: ennesima tragedia sul lavoroAveva 47 anni, le cause sono in fase di accertamento
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Ennesimo incidente mortale sul lavoro. Un operaio di 47 anni, per cause in corso di accertamento, è rimasto schiacciato dal muletto mentre operava all'interno di un'azienda che lavora materiale plastico in via Martiri Belfiore a Sant'Apollinare (Rovigo).
Sul posto è intervenuta intorno alle 16.30 la squadra dei Vigili del fuoco di Rovigo con l'ausilio dell'Autogru. Nonostante i soccorsi, purtroppo il medico del 118 na ha dovuto constatare il decesso. Ispettori dello Spisal e Carabinieri sul posto per l'accertamento delle cause dell'incidente.
(Unioneonline)