Un ragazzo e due ragazze sono dispersi in Friuli, travolti dalla piena del fiume Natisone.

I giovani si trovavano su un isolotto, nel Comune di Premariacco (Udine) quando l’acqua ha iniziato a salire velocemente per via delle piogge torrenziali che hanno colpito la zona nelle ultime ore.

Hanno fra i 17 e i 25 anni, secondo le prime informazioni. Hanno lanciato un allarme col telefono. Forse non sospettavano il pericolo e l’acqua ha iniziato con grande rapidità a salire, fino a trascinarli via.

Nelle foto e video diffusi si vedono i tre abbracciati, forse per difendersi. Non c’è stato niente da fare, quell’abbraccio non ha retto di fronte alla violenza dell’acqua che li ha trascinati via.

Un passante che stava transitando sul ponte Romano ha sentito le disperate urla dei ragazzi e ha lanciato l’allarme ai vigili del fuoco. I pompieri, a qualche decina di metri d’altezza, hanno posto un’autogru e allungato una scala, lanciando delle funi ai ragazzi in modo che si aggrappassero. Ma proprio sotto i loro occhi la corrente li ha trascinati via, senza che nessuno riuscisse ad aggrapparsi.

Di lì sono scattate le ricerche: impegnati i vigili del fuoco di Udine con squadre di terra, soccorritori fluviali ed elicotteri. Presente anche l'elicottero del 118 e tecnici del Soccorso Alpino, da Venezia giunte altre squadre di Vigili del fuoco e i sommozzatori. Gli elicotteri sono poi rientrati alle rispettive basi: le ricerche, non facilitate dal meteo, proseguono con gli altri mezzi e «andranno avanti anche stanotte e fino a quando sarà necessario nei prossimi giorni», assicura coordinatore delle attività per i Vigili del fuoco Andrea D'Odorico. «Anche nelle prossime ore è previsto maltempo. Il fiume Natisone è in piena, ha una corrente fortissima, ha carattere torrentizio e ha molte anse, nelle quali i dispersi potrebbero essere rimasti bloccati», spiega.

Il punto in cui i tre giovani sono stati sorpresi dalla piena è circondato da una fitta vegetazione. Ai lati si trovano per lo più campi coltivati, qualche abitazione e una strada che per alcuni tratti scorre parallela al letto del fiume, fino a raggiungere un ponte che collega un argine all'altro. Vicino al luogo in cui si è verificato l’episodio c’è un’auto con targa romena. E con quel mezzo potrebbero essere arrivati i ragazzi, che si ipotizza siano tre romeni residenti in Friuli.

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata